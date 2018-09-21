Facebook запустив власний сервіс знайомств всередині соцмережі

Facebook Dating вбудований в додаток соціальної мережі для iOS і Android.

Компанія Facebook запустила в Колумбії публічне тестування свого сервісу знайомств Facebook Dating.

Про це пише Економічна правда з посиланням на TechCrunch і повідомлення компанії.

Вперше про ідею створення такого сервісу сказав Марк Цукерберг на початку травня 2018 року на конференції для розробників F8.

Він також підкреслив, що "на відміну від аналогів", Dating буде призначений для створення довгострокових відносин. Обмеження планують зробити жорсткішими - сервіс не буде доступний для користувачів Facebook з невільним статусом в анкеті.

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Facebook Dating вбудований в додаток соціальної мережі для iOS і Android. Сервіс доступний тільки для користувачів старше 18 років і пропонує створити окремий профіль з фотографіями і розповіддю про себе.

Додаток шукає користувачів в радіусі 100 км і поки, на відміну від найближчого конкурента Tinder, повністю безкоштовний.

Крім окремого профілю, в Facebook Dating з'явиться окремий чат, в якому можна буде обмінюватися тільки текстовими повідомленнями і емодзі. Крім рекомендацій, користувач може написати повідомлення будь-якій людині в рядку пошуку - але не більше, ніж 100 людям на добу.

Раніше повідомлялося, що Facebook почне перевіряти достовірність інформації на фотографіях і відеороликах.