Facebook буде перевіряти знімки і відео для боротьби з фейками

Facebook вже перевіряє на достовірність новини і текстові публікації.

Соціальна мережа Facebook почне перевіряти відео і фотографії на дезінформацію.

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Як повідомляється у блозі компанії, тепер всі підозрілі фото і відео будуть надсилатися 27 стороннім компаніям, які займаються фактчекінгом для Facebook. Ті, що будуть визнані сумнівними, отримають спеціальну позначку.

Facebook вже перевіряє на достовірність новини і текстові публікації.

У кінці серпня соцмережа ввела систему оцінки репутації користувачів, визначаючи ступінь благонадійності за шкалою від нуля до одного.