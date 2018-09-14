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Facebook буде перевіряти знімки і відео для боротьби з фейками

19:58, 14 вересня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація / REUTERS

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Як повідомляється у блозі компанії, тепер всі підозрілі фото і відео будуть надсилатися 27 стороннім компаніям, які займаються фактчекінгом для Facebook. Ті, що будуть визнані сумнівними, отримають спеціальну позначку.

Facebook вже перевіряє на достовірність новини і текстові публікації.

У кінці серпня соцмережа ввела систему оцінки репутації користувачів, визначаючи ступінь благонадійності за шкалою від нуля до одного.

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Теги: #Facebook#дезінформація