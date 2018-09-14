Facebook буде перевіряти знімки і відео для боротьби з фейками
19:58, 14 вересня 2018Наука та IT
152 0
Facebook вже перевіряє на достовірність новини і текстові публікації.
Ілюстрація / REUTERS
Соціальна мережа Facebook почне перевіряти відео і фотографії на дезінформацію.
Читайте такожНейромережа Facebook навчилася розпізнавати меми
Як повідомляється у блозі компанії, тепер всі підозрілі фото і відео будуть надсилатися 27 стороннім компаніям, які займаються фактчекінгом для Facebook. Ті, що будуть визнані сумнівними, отримають спеціальну позначку.
Facebook вже перевіряє на достовірність новини і текстові публікації.
У кінці серпня соцмережа ввела систему оцінки репутації користувачів, визначаючи ступінь благонадійності за шкалою від нуля до одного.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter