Xiaomi випустила портативну колонку, що коштує всього 11 доларів (фото)

Розміри новинки ідентичні із Mi Compact Bluetooth Speaker – 50х32 мм та вага 54 г.

Китайська корпорація Xiaomi представила нову версію своєї портативної колонки. Вона отримала назву Mi Compact Bluetooth Speaker 2. Ззовні новинка нічим не відрізняється від попередниці.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на ilenta.com.

Розміри новинки ідентичні із Mi Compact Bluetooth Speaker – 50х32 мм та вага 54 г.

При цьому Mi Compact Bluetooth Speaker 2 працює на батареї, ємністю 480 мАг. Як запевнили розробники, одного заряду має вистачити для 6 годин автономної роботи.

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За допомогою Bluetooth 4.2 колонка може синхронізуватись із мобільними девайсами. На корпусі пристрою можна знайти кнопку для увімкнення, світлодіодний індикатор та ремінець для зручності носіння.

Також колонка обладнана мікрофоном, що дає змогу відповідати на дзвінки.

Коштує Mi Compact Bluetooth Speaker 2, як і вся продукція Xiaomi, недорого. Її оцінили у 11 доларів (трохи більше 300 гривень).