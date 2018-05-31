Вартість пристрою буде складати близько 26 доларів.

Компанія Xiaomi представила фітнес-трекер Mi Band 3 – нову модель у своїй лінійці популярних трекерів бюджетного цінового сегменту.

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Як повідомляє The Verge, новий девайс відрізняється від свого попередника Mi Band 2 більшим OLED екраном з більш високою роздільною здатністю. У компанії також заявили, що браслет стало зручніше носити на зап'ясті.

В Xiaomi стверджують, що новий девайс може працювати без підзарядки близько 20 днів, а також є водонепроникним на глибині до 50 метрів.

Повідомляється, що вартість нового девайса буде становити 169 юанів, або приблизно 26 доларів, що трохи перевищує вартість Mi Band 2. Виріб будуть продавати у трьох кольорових варіантах - червоному, чорному і синьому.

Раніше ЗМІ повідомляли, що днією з головних особливостей Xiaomi Mi Band 3 повинен стати модуль NFC, який дозволить використовувати фітнес-трекер для оплати покупок за допомогою – Mi Pay, AliPay або Google Pay.