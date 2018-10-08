Перехід на літній час вивів з ладу Apple Watch в Австралії

В Європі годинники переводять в кінці місяця, в США - 4 листопада, тому невідомо, чи позначиться новий баг на них.

Власники Apple Watch Series 4 в Австралії зазнають невдачі через перехід на літній час.

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Час в країні 7 жовтня перевели на годину вперед, і «розумні» годинник застрягли в циклі перезавантаження, намагаючись скорегувати час з інтернет-налаштуваннями, передає kommersant. Не зумівши налаштуватися, годинники перезавантажуються - і так до кінця батареї.

В Європі годинники переводять в кінці місяця, в США - 4 листопада, тому невідомо, чи позначиться новий баг на них.

Для Apple це вже не перший випадок помилок, пов'язаних з часом. У перших версіях iOS час показувався неправильно, кілька років тому в iOS 9 були збої з будильниками, а 2 грудня минулого року в iOS 11.1.2 в 12:15 смартфони компанії просто вимкнулися.