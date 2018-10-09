Експерт попередив, що оновлення Chrome може "зламати" сотні сайтів

Браузер буде видавати попередження, які будуть дратувати і можуть перешкоджати роботі.

Компанія Google посилить заходи безпеки у новому оновленні браузера Chrome, але це може призвести до "поломки" сотень сайтів.

Експерт у галузі безпеки Скотт Хелм виявив, що сотні сайтів містять старі сертифікати Symantec HTTPS і будуть блокуватися після встановлення оновлення, повідомляє dt.ua з посиланням на Engadget.

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До числа таких сайтів входять, зокрема, урядові сайти Індії, сайт уряду Тель-Авіва, Social Science Research Network та інші. Деякі сайти, наприклад, Ferrari і Solidworks, були в списку, але нещодавно перейшли на нові сертифікати і не повинні зіткнутися з проблемою.

Програма не буде блокувати сайти прямо. Разом із тим, браузер буде видавати попередження, які будуть дратувати і можуть перешкоджати роботі.

Варто відзначити, що Google попереджала про те, що перестане довіряти деяким сертифікатами Symantec ще в минулому році. Тоді було встановлено, що охоронна фірма неправильно видавала облікові дані.

Раніше УНІАН повідомляв, що дослідник з безпеки і криптографії Метью Грін опублікував у своєму блозі пост, який розповідає про потенційно небезпечну нову функцію в інтернет-браузері Google Chrome. У новій версії браузера розробники додали функцію, яка авторизує користувачів без їх відома. Він зазначив, що дане нововведення не було анонсовано компанією.