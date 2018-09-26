Експерт попередив про вразливість в оновленні Google Chrome, яка загрожує конфіденційності користувачів

У новій версії браузера розробники додали функцію, яка авторизує користувачів без їх відома.

Дослідник безпеки і криптографії Метью Грін опублікував у своєму блозі пост, який розповідає про потенційно небезпечну нову функції в інтернет-браузері Google Chrome.

Грін розповів, що в новій версії браузера розробники додали функцію, яка авторизує користувачів без їх відома. Він зазначив, що дане нововведення не було анонсовано компанією.

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За словами Гріна, якщо користувачі Chrome заходять на будь-який з сервісів Google, наприклад, YouTube або Gmail, то вони автоматично будуть авторизовані в браузері. Така функція дозволяє синхронізувати дані користувачів Chrome з іншими сервісами компанії і передавати на сервери Google історію поведінки юзерів. Експерт підкреслив, що нововведення загрожують конфіденційності користувачів браузера.

Раніше повідомлялося, що Google дозволяє стороннім додаткам збирати дані з листів користувачів.