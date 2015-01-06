Google запустила сервіс бездротової трансляції музики

Google запустив сервіс Google Cast, який дозволить запускати обрані користувачем композиції з колонок, підключених до інтернету. Про це повідомляється в блозі компанії, повідомляє Lenta.ru.

Google Cast дозволить запустити відтворення аудіоряду на колонках і медіаплеєрах, підключених до інтернету. Для запуску аудіорядуз можуть використовуватися Android - і iOS-пристрої, що підтримують цю технологію, а також через веб. Самі композиції звучатимуть з хмарного сервісу Google для отримання високої якості та економії батарей мобільних пристроїв.

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На даний момент підтримують технологію Deezer, Google Play Music, iHeartRadio, NPR One, Pandora, Rdio, TuneIn та інші. З пристроїв зараз Google Cast підтримують пристрої Sony, LG і Denon. У майбутньому до числа підтримуваних пристроїв додадуться Android-телевізори та ігрові консолі.

Компанія проводить аналогію технології Google Cast з Chromecast, що дозволяє запускати зі смартфона відео на сторонніх пристроях. В блозі наголошується, що зараз Chromecast запущена в 27 країнах.

Відео Google з прикладом використання нового сервісу: