Skype запустив функцію синхронного перекладу голосових повідомлень

Популярний сервіс Skype запустив тестову версію функції Skype Translator, що автоматично переводить повідомлення на інші мови під час голосових дзвінків. Про це Lenta.ru повідомили у прес-службі Skype.

«Понад десятиліття Skype руйнував географічні бар'єри, щоб забезпечувати аудіо - та відеокомунікацію. Використовуючи інновації лабораторії Microsoft Research, Skype скасовує ще один бар'єр для комунікацій - мову, на якій говорять люди», - наголошується в повідомленні сервісу.

Попередня версія Skype Translator забезпечить синхронний переклад під час голосових дзвінків поки лише між двома мовами - іспанською та англійською. Крім того, користувачам Skype буде доступний переклад миттєвих повідомлень на понад 40 мов. Щоб протестувати функцію, вже зараз необхідно зареєструватися на сайті Skype Translator, обрати при реєстрації іспанську мову і скористатися сервісом з пристрою на платформі Windows 8.1.

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На стартовій сторінці тестової версії сервісу російська зазначена серед 12 мов, щодо яких користувач може висловити зацікавленість. У числі інших мов - арабська, китайська, англійська, французька, німецька, італійська, японська, корейська, португальська та іспанська. Відповідно, решта 10 мов, крім англійської та іспанської найбільш вірогідні наступні кандидати на підтримку Skype Translator.

Skype Translator використовує технології розпізнавання мови, автоматичного перекладу і машинного навчання. Тобто чим більше сервіс буде використовуватися, тим коректніше він працюватиме. За словами розробників, довгострокова мета Skype - забезпечити синхронний переклад повідомлень на максимально можливому числі мов і платформ. На сторінці Skype Translator користувачі можуть також вказати свої мовні уподобання. Частоту запитів Skype обіцяє врахувати при запуску нових мов на сервісі.

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Сервіс вже протестований в реальних умовах. Дві школи - одна в Мексиці, інша в США - спробували пограти в гру-здогадайку, причому в першій школі діти говорили іспанською, а в іншій - англійською. Skype зняв цей мовний бар'єр і дозволив дітям спілкуватися, не знаючи мови один одного.