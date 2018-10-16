Швидка зарядка і потрійні камери: Huawei представила флагман Mate 20 Pro (фото, відео)

Новинка отримала потрійну основну камеру з потужними характеристиками та 3-кратним оптичним зумом.

Компанія Huawei представила сьогодні на прес-заході у Лондоні свої нові флагманські смартфони Mate 20 і Mate 20 Pro.

Пристрій оснащений найпотужнішою основною камерою з функцією 3-кратного оптичного зуму і 5-кратного "гібридного" зуму. Про це повідомляє The Verge.

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Основна камера включає в себе три: 40-мегапіксельну з діафрагмою f/1.8, 20-мегапіксельну телефото з діафрагмою f/2.4 і 8-мегапіксельну ширококутну. У смартфоні також реалізована підводна зйомка.

Фронтальна камера отримала дозвіл 24 мегапікселя, функції розпізнавання особи і визначення калорійності їжі.

Смартфон підтримує швидку зарядку - 70 відсотків заряду можна досягти за півгодини. При цьому ємність акумулятора становить 4200 мАг. Також підтримується флагманом і бездротова зарядка.

Сам смартфон також може виконувати функцію зарядного пристрою, якщо на нього покласти інший пристрій.

Корпус новинки отримав захист від вологи і пилу. При цьому сканер відбитків пальців у гаджета екранний.

Про інші характеристики відомо, що діагональ AMOLED-дисплея смартфона - 6,4-дюйма, а дозвіл - 1440×3120 пікселів. В основу пристрою покладено топовий процесор Kirin 980. Також є від 4 до 8 ГБ оперативної пам'яті і від 128 до 512 ГБ вбудованої.

Базова версія Mate 20 Pro буде стартувати від позначки в 799 євро (з 4 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ вбудованої).

Виробник показав і преміум версію флагмана - Mate 20RS. Вона відрізняється об'ємом оперативної пам'яті - виключно 8 ГБ, а вбудованої 256 і 512 ГБ. Вартість гаджетів становить 1695 і 2095 євро.

Ще одне нововведення - ігровий Mate 20X. Його особливість полягає в надпотужній батареї, ємність якої - 5000 мАг. В Huawei запевняють, що по низці параметрів ігровий смартфон навіть перевершує консоль.