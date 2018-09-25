Працюють гірше старих: користувачі скаржаться на нові iPhone XS та XS Max

Власники нових iPhone скаржаться на поганий прийом стільникового зв'язку та Wi-Fi.

Тільки-но поступили у продаж iPhone XS та XS Max, як перші володарі новинок почали скаржитися на їх роботу.

Як повідомляє The Verge, користувачі "яблучних" смартфонів скаржаться на поганий прийом стільникового зв'язку та Wi-Fi.

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На форумах володарі новинок від Apple зазначають, що проблема спостерігається по всій території США і не обмежується яким-небудь конкретним оператором мобільного зв'язку.

При цьому, згідно з тестами, проведеними SpeedSmart, iPhone XS повинен мати значно вищу швидкість передачі даних по Wi-Fi і LTE в порівнянні з iPhone X. Однак користувачі зазначають, що новинки працюють навіть гірше, ніж попереднє покоління iPhone.

Також на форумах пишуть, що в деяких iPhone XS є проблема з відображенням кольорів. Один з користувачів написав на Reddit, що на екрані його iPhone чорний колір має бордовий відтінок. При цьому, за його словами, нічний режим та true tone вимкнено.

Як повідомляв УНІАН, ціни на iPhone XS та XS Max стартують від тисячі доларів.