этот материал доступен на русском

Працюють гірше старих: користувачі скаржаться на нові iPhone XS та XS Max

15:40, 25 вересня 2018
Наука та IT
512 0
Ілюстрація / REUTERS

Як повідомляє The Verge, користувачі "яблучних" смартфонів скаржаться на поганий прийом стільникового зв'язку та Wi-Fi.

Читайте такожСкільки днів потрібно працювати українцям, щоб придбати новий iPhone - дослідження

На форумах володарі новинок від Apple зазначають, що проблема спостерігається по всій території США і не обмежується яким-небудь конкретним оператором мобільного зв'язку.

При цьому, згідно з тестами, проведеними SpeedSmart, iPhone XS повинен мати значно вищу швидкість передачі даних по Wi-Fi і LTE в порівнянні з iPhone X. Однак користувачі зазначають, що новинки працюють навіть гірше, ніж попереднє покоління iPhone.

Також на форумах пишуть, що в деяких iPhone XS є проблема з відображенням кольорів. Один з користувачів написав на Reddit, що на екрані його iPhone чорний колір має бордовий відтінок. При цьому, за його словами, нічний режим та true tone вимкнено.

Экран iPhone XS (зліва) у порівнянні з экраном iPhone X (зправа) / фото reddit

Як повідомляв УНІАН, ціни на iPhone XS та XS Max стартують від тисячі доларів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #iPhone#новинка Apple