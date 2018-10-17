Останній день Помпеї був пізніше, ніж вважалося - археологи

Дата виверження була відома з листа Плінія Молодшого, який був свідком події, але довгі роки були підозри, що ченці, які переписували цей лист, могли не правильно розібрати дату.

Знайдені під час нових розкопок в Помпеях фрески достовірно вказують, що знамените виверження Везувію, яке погребло місто під шаром попелу, відбулося пізніше, ніж прийнято вважати.

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Раніше вважалося, що виверження Везувію сталося 24 серпня 79 року, але знайдені фрески показують, що воно сталося двома місяцями пізніше - 24 жовтня.

Як повідомляє Бі-бі-сі, газета Times цитує розповідь археолога Франческо Мусколіно: "Офіційна дата виверження була відома з листа Плінія Молодшого, який був свідком виверження. Але довгі роки були підозри, що середньовічні ченці, які переписували його лист, могли не правильно розібрати дату, переплутавши жовтень і серпень".

Тепер, коли на стінах знайдені фрески, ймовірно зроблені рукою одного з будівельників, що містять календарні дати, історики, нарешті, можуть бути впевнені, коли ж сталася це історична подія.