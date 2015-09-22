У Помпеях знайдено недоторкане стародавнє поховання

Вчені припускають, що гробниця належить маловивченій культурі самнітів, які жили в цьому регіоні до римлян, передає N+1. У гробниці були виявлені жіночий скелет, а також кілька глиняних посудин.

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Ймовірно, в них містилися косметика, вода і вино. На думку археологів, поховання було досить багатим, що підкреслює статус жінки. Дослідники відзначають, що гробниця була знайдена недоторканою, що свідчить про те, що римляни вирішили залишити її в спокої, а в 79 році після виверження Везувію поховання виявилося "запечатаним" під шаром попелу разом з іншим містом.

Вчені сподіваються, що знайдена могила виявиться не єдиною знахідкою стародавньої епохи.

Незважаючи на те, що розкопки в Помпеях принесли безліч римських артефактів, дуже мало залишається відомо про побут і культуру цього міста в більш ранні періоди. Самніти населяли центральну Італію як мінімум з IV століття до нашої ери. Вони боролися за владу над Апенінським півостровом з етрусками, а пізніше і з римлянами. Ці події відомі як самнітські війни, що тривали в цілому з 343 по 290 рік до нашої ери.