Лісабонське судно і уламки корабля Кука можуть зробити цей рік історичним для світової археології

За тривалу історію мореплавства затонуло безліч кораблів, проте археологам рідко вдається знайти під водою те, що має історичну цінність.

Португальське торгове судно XVI століття і легендарний Індевор першовідкривача Джеймса Кука, знайдені в морській безодні, відкривають невідомі сторінки історії.

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Про це йдеться у матеріалі журналу "Новое время". У матеріалі повідомляється, що у вересні цього року португальські археологи виявили на околицях Лісабона затонуле 400 років тому торгове судно. "З точки зору істориків, це відкриття десятиліття, - не приховує свого захоплення голова археологічної експедиції Жорже Фрейре.- А для Португалії це найважливіше відкриття в історії".

За словами Фрейре, знайдені на дні моря об'єкти, як і останки самого корабля, надзвичайно добре збереглися. Попередній аналіз і датування можливі навіть без підняття артефактів на поверхню, однак назву корабля поки встановити не вдалося. Все вказує на те, що судно затонуло в період між 1575 і 1625 роками, вважає Фрейре.

Звістка про гучну знахідку облетіла провідні світові ЗМІ, широко обговорювалася у наукових колах навіть незважаючи на те, що йдеться про поки що безіменне і, по всій ймовірності, непримітне торгове судно. За тривалу історію мореплавства до дна пішла безліч кораблів, але археологам рідко вдається знайти під водою щось, що має історичну цінність. Звідси ентузіазм наукового світу щодо будь-якої знахідки такого роду.

У матеріалі зазначається, що 2018-й може увійти в історію завдяки відразу двом відкриттям. Адже крім португальського корабля в нинішньому році вчені змогли зробити ще одне відкриття. Група американських археологів, ймовірно, виявила уламки легендарного корабля Індевор, на якому плавав першовідкривач Джеймс Кук.

Повну версію матеріалу читайте в новому номері журналу "Новое время" від 18 жовтня 2018 року.