Samsung планує ставити на свої смартфони Windows - ЗМІ

Представники IT-гіганта провели тестові випробування стабільності роботи Windows 8.1 на власних пристроях і зацікавлені в подальшому релізі гаджетів на програмному забезпеченні Microsoft.

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За словами одного із співробітників корпорації, виробництво мобільних телефонів Samsung на Windows почнеться не раніше третього кварталу 2015 року, передає ТСН.

Проте, як уточнює газета, відбудеться це тільки в тому випадку, якщо корпораціям вдасться вирішити ряд судових тяжб з приводу патентних відрахувань, що сплачуються корейською компанією своїм американським конкурентам.

У компанії вважають, що реліз смартфонів на Windows допоможе просунути позиції Samsung у сегменті бюджетних телефонів.

Водночас, за словами джерела The Korea Times, 2015 рік стане для Samsung роком просування власної платформи Tizen, а основний фокус розвитку на час зміститься з мобільних технологій на телевізори.