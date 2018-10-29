У Нідерландах побудували перший у світі міст, виконаний за допомогою 3D-технології (відео)
16:03, 29 жовтня 2018Наука та IT
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Маса дванадцятиметрового моста складає близько чотирьох тонн. Його планують встановити над одним з каналів у Амстердамі наступного року.
Спеціальний робот зі зварювальним апаратом фактично «виростив» конструкцію зі сталевого дроту / фото YouTube MX3D Bridge
Компанія з Нідерландів MX3D побудувала перший пішохідний міст у світі, виконаний за допомою технології 3D-друку методом дугового зварювання.
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Про це повідомляє "Радіо Свобода". Проект втілювали протягом трьох років. Спеціальний робот зі зварювальним апаратом фактично «виростив» конструкцію зі сталевого дроту.
ВІДЕО: YouTube MX3D Bridge
Маса дванадцятиметрового моста складає близько чотирьох тонн.
Його планують встановити над одним з каналів у Амстердамі наступного року.
Раніше італійський вчений створив 3D-принтер для друку вегетаріанських стейків.
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