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У Нідерландах побудували перший у світі міст, виконаний за допомогою 3D-технології (відео)

16:03, 29 жовтня 2018
Наука та IT
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Спеціальний робот зі зварювальним апаратом фактично «виростив» конструкцію зі сталевого дроту / фото YouTube MX3D Bridge

Компанія з Нідерландів MX3D побудувала перший пішохідний міст у світі, виконаний за допомою технології 3D-друку методом дугового зварювання.

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Про це повідомляє "Радіо Свобода". Проект втілювали протягом трьох років. Спеціальний робот зі зварювальним апаратом фактично «виростив» конструкцію зі сталевого дроту.

ВІДЕО: YouTube MX3D Bridge

Маса дванадцятиметрового моста складає близько чотирьох тонн.

Його планують встановити над одним з каналів у Амстердамі наступного року.

Раніше італійський вчений створив 3D-принтер для друку вегетаріанських стейків.

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Теги: #Нідерланди#міст