У Нідерландах побудували перший у світі міст, виконаний за допомогою 3D-технології (відео)

Маса дванадцятиметрового моста складає близько чотирьох тонн. Його планують встановити над одним з каналів у Амстердамі наступного року.

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