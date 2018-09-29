Італійський вчений створив 3D-принтер для друку вегетаріанських стейків

Поки за смаком "стейки" не схожі на м'ясо, а скоріше нагадують гриби.

Італійський вчений Джузеппе Сквінті з Каталонського політехнічного університету в Іспанії створив 3D-принтер, на якому можна надрукувати вегетаріанські стейки, по структурі та консистенції схожі на справжнє м'ясо.

Як повідомляє Daily Mail, сировина для вегетаріанського "м'яса" складається з протеїнового порошку з рису або гороху і компонентів морських водоростей. Поки за смаком "стейки" не схожі на м'ясо, а скоріше нагадують гриби.

Читайте такожВчені навчилися друкувати біонічні очі на 3D-принтері

"Смак перших прототипів хороший, але він поки не імітує смак м'яса тварин. Однак це мене не турбує, тому що технології, що імітують смак м'яса тварин, вже розроблені в останні роки, а головним завданням для мене було отримати структуру і консистенцію м'яса тваринного походження, яка ще не була винайдена", - зазначив учений.

Також вчений відмітив, що ще потрібно попрацювати і над зовнішнім виглядом стейків.

Машина може зробити близько 100 грамів сирого вегетаріанського стейка за 30-50 хвилин. За словами вченого, він вже пропонував свій вегетаріанський продукт місцевим кафе і ресторанам, і вони були ним зацікавлені.

Глобальна мета вченого полягає в скороченні викидів парникових газів від тваринництва, які складають 14,5 % від загального обсягу викидів парникових газів, що викликаються людиною.

Як повідомляв УНІАН, у Канаді вчені надрукували на 3D-принтері череп для такси.