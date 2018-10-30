Потужні і тонкі: Apple представила нові iPad Pro і MacBook Air (фоторепортаж, відео)

Також компанія показала оновлений міні-комп'ютер Mac mini , новий Apple Pencil і клавіатуру Smart Keyboard Folio.

Сьогодні, 30 жовтня, компанія Apple провела свою другу осінню презентацію в 2018 році.

На презентації Apple представила нові iPad Pro, Mac mini, MacBook Air і нове покоління стілуса Apple Pencil. Розповімо детальніше про новинки.

Apple показала новий iPad Pro - всі характеристики

Представлені дві моделі: iPad Pro 11 дюймів і 12,9 дюйма. У моделей дисплей Liquid Retina від краю до краю, технологія ProMotion, процесор A12X Bionic і технологія Face ID.

Новий iPad Pro впорається зі всіма вашими завданнями, при цьому його можна повернути, як вам зручно. Функції багатозадачності дозволяють задіяти всю міць iPad Pro. Можна працювати над креативним проектом, листуватися, шукати що‑небудь в інтернеті і говорити по FaceTime.

Графічна продуктивність зросла в 2 рази. У iPad Pro дві камери з технологією Smart HDR. Задня камера 12 Мп, фронтальна камера - TrueDepth.

Скільки коштує новий iPad Pro

11-дюймовий iPad Pro 2018 з 64 ГБ пам'яті буде коштувати 799 доларів. 12,9-дюймовий iPad Pro з 64 ГБ - $999.

Важить менше 700 грам.

Новий Apple Pencil і клавіатура Smart Keyboard Folio

Apple Pencil тепер розпізнає ваші дотики. Щоб зарядити його або створити пару з новим iPad Pro, потрібно просто примагнитить Apple Pencil до грані пристрою.

Нова клавіатура Smart Keyboard Folio захищає пристрій з обох сторін і у неї новий дизайн.

Apple презентувала новий MacBook Air - всі характеристики

Новий MacBook Air став більш тонким і легким, оснащений дисплеєм Retina, Touch ID, клавіатурою нового покоління, трекпадом Force Touch. Він представлений в трьох кольорах — сріблястому, золотому і «сірому космосі».

Дисплей - Retina13,3"з високим дозволом. Скло дисплея займає всю поверхню від краю до краю рамки корпусу, а сама рамка стала тонша на 50%. У новий ноутбук вбудована технологія Touch ID.

MacBook Air важить всього 1,25 кг. В нього вбудований процесор Intel Core i5 восьмого покоління. Пам'ять до 16 ГБ дозволяє працювати в декількох додатках відразу, а SSD‑накопичувач до 1,5 ТБ.

Новий MacBook Air працює до 12 годин без підзарядки.

Це ще й найекологічніший Mac. Для створення корпусу використовували перероблений алюміній.

Скільки коштує новий MacBook Air

Ціна нового MacBook Air стартує від 1199 доларів.

Apple оновила Mac mini - характеристики

Mac mini — потужний настільний комп'ютер, контролер для домашньої автоматики, основа масштабних рендер‑ферм. Тепер Mac mini оснащений 4‑ядерним або 6‑ядерним процесором Intel восьмого покоління і графікою Intel UHD Graphics 630.

Високопродуктивна пам'ять DDR4 SO‑DIMM 2666 МГц на Mac mini дозволяє швидше обробляти об'ємні файли та запускати кілька віртуальних машин. А для більш ресурсоємних завдань передбачена конфігурація з пам'яттю до 64 ГБ.

На Mac mini встановлений флеш-накопичувач PCIe. Його швидкість читання до чотирьох разів вище, ніж у флеш‑накопичувачів попереднього покоління. Можна підключати різні пристрої до портів Mac mini через Thunderbolt 3.

Корпусі шириною всього 19,7 см.

Скільки коштує новий Mac mini

Базова версія Mac mini буде продаватися за $799.