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Facebook втратив мільйон користувачів у Європі й показав мінімальний за 6 років приріст виручки

05:31, 31 жовтня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація / REUTERS

Про це заявив керівник корпорації Марк Цукерберг ході конференції з аналітиками, проведеної в телефонному форматі, передає dw.com.

Цукерберг зазначив, що 2019 рік стане для Facebook Inc. періодом "істотних інвестицій".

І хоча в глобальному масштабі цей показник продовжує зростати, число активних користувачів соціальної мережі Facebook в її європейському сегменті скоротилося за минулий квартал (липень-вересень) із 376 до 375 мільйонів.

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Причинами цього, за оцінками експертів, можуть бути проблеми з іміджем корпорації, посилення європейського законодавства щодо захисту персональних даних і скандали через несанкціоновану передачу третім особам відомостей про клієнтів.

У другому кварталі цього року компанія також втратила мільйони користувачів в Європі.

Як зазначається в опублікованій у вівторок, 30 жовтня, прес-службою Facebook Inc. звітності, загальний обсяг виручки в третьому кварталі в порівнянні з аналогічним періодом у 2017 році став більшим на 33 відсотка, або на 13,7 млрд доларів (близько 12 млрд євро).

Тим не менш, за даними інформагентств, це - мінімальний приріст, продемонстрований компанією за майже шість років.

Прибуток збільшився на дев'ять відсотків, досягнувши майже 1,34 млрд доларів (близько 1,18 млрд євро).

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Теги: #Facebook#Марк Цукерберг#аудиторія Facebook#прибуток Facebook