Facebook запідозрили у передачі телефонних номерів третім особам
Соціальна мережа Facebook передавала рекламодавцям приховані особисті телефонні номери користувачів.
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Про це повідомляє Gizmodo з посиланням на дослідження Прінстонського і Північно-Східного університетів США, передає kommersant. В ході дослідження з'ясувалося, що Facebook показує рекламу за номером телефону, який користувач надав в цілях захисту свого профілю: для двофакторної аутентифікації або отримання повідомлень при заході в акаунт з інших пристроїв.
Дослідники також вважають, щоFacebook може отримувати телефонні номери, які користувач не прив'язував до свого облікового запису, через інших користувачів. Такий спосіб можливий, якщо його номер опинився в телефонній книзі іншого користувача, який надав соцмережі доступ до своїх контактів.
Представник Facebook підтвердив виданню, що соцмережа використовує надані для додаткового захисту номери телефонів, але виключно в інтересах користувача - для отримання більш персоналізованої реклами.