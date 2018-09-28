Facebook запідозрили у передачі телефонних номерів третім особам

Дослідники також вважають, що Facebook може отримувати телефонні номери, які користувач не прив'язував до свого облікового запису, через інших користувачів.

Соціальна мережа Facebook передавала рекламодавцям приховані особисті телефонні номери користувачів.

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Про це повідомляє Gizmodo з посиланням на дослідження Прінстонського і Північно-Східного університетів США, передає kommersant. В ході дослідження з'ясувалося, що Facebook показує рекламу за номером телефону, який користувач надав в цілях захисту свого профілю: для двофакторної аутентифікації або отримання повідомлень при заході в акаунт з інших пристроїв.

Дослідники також вважають, щоFacebook може отримувати телефонні номери, які користувач не прив'язував до свого облікового запису, через інших користувачів. Такий спосіб можливий, якщо його номер опинився в телефонній книзі іншого користувача, який надав соцмережі доступ до своїх контактів.

Представник Facebook підтвердив виданню, що соцмережа використовує надані для додаткового захисту номери телефонів, але виключно в інтересах користувача - для отримання більш персоналізованої реклами.