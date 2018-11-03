Іран у 2010 році розкрив агентурну мережу ЦРУ, зламавши системи за допомогою запитів у Google - ЗМІ

Джерела вважають, що таке могло статися через дії подвійного іранського агента, який був найнятий ЦРУ.

Іранські спецслужби в 2010 році змогли зламати комунікаційні системи Центрального розвідувального управління США, і використовуючи прості пошукові запити в Google, виявляли й проникали на сайти, які ЦРУ використовувало при спілкуванні зі своїми агентами.

Про це порталу Yahoo News розповіли два колишніх співробітника американської розвідки, передає РБК.

Співрозмовники вважають, що таке могло статися через дії подвійного іранського агента, який був найнятий ЦРУ. Нібито він показав іранській розвідці сайт, який використовувався ЦРУ для спілкування зі своїми агентами. Використовуючи функцію Boolean Search (пошук за допомогою логічних операторів, таких як «AND» і «OR»), іранська розвідка змогла знайти і інші сайти, які ЦРУ використовували для спілкування зі своїми агентами. У підсумку Іран міг відстежувати, хто відвідує ці сайти, з яких місць, розкривши цілу мережу по роботі агентів ЦРУ в країні.

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Наслідки цього злому "були катастрофічними", підкреслюють співрозмовники порталу. Кілька іранських інформантів були ув'язнені й страчені. У підсумку агентська мережа в Ірані була повністю знищена, уточнюють колишні співробітники американської розвідки.

У травні 2011 року офіційні представники іранської розвідки публічно оголосили, що вони викрили в країні шпигунську мережу з 30 агентів ЦРУ, нагадує портал.

В останнє десятиліття Іран неодноразово звинувачувався в кібератаках у різних країнах. У березні цього року американська колегія присяжних пред'явила звинувачення дев'яти іранцям за злом комп'ютерів 7998 викладачів 320 університетах.

Як повідомляв УНІАН, за даними американських чиновників, іранські хакери підготували інфраструктуру для проведення масштабних кібератак на американські і європейські компанії і системи.