Стало відомо, коли Apple випустить перший iPhone з підтримкою 5G

За даними ЗМІ, свій перший iPhone з підтримкою 5G компанія випустить у 2020 році.

Перші смартфони з підтримкою 5G повинні з'явитися в 2019 році, але не варто сподіватися, що серед них буде iPhone.

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Як стверджує ресурс Fast Company, посилаючись на анонімне джерело, Apple має намір включитися в цю гонку в 2020 році. За наявною інформацією, американська компанія збирається використовувати модем Intel 8161 в лінійці своїх смартфонів 2020 року, передає Itc.ua.

Зокрема, повідомляється, що на даному етапі Apple працює з модемом Intel 8060, проте вже зіткнулася з проблемами розсіювання тепла, що в свою чергу викликає перегрів і призводить до швидкої розрядки акумулятора. Тим не менш, незважаючи на невдоволення, купертіновці навряд чи знову звернуться до Qualcomm. З'явилися чутки, що Apple веде переговори з MediaTek про поставку 5G модемів, але тільки в якості резервного плану у разі, якщо Intel не вирішить проблеми зі своїми модемами.

Apple цілком очікувано відмовилася від коментарів, але, як кажуть, диму без вогню не буває. В цілому, це відповідає стратегії компанії, яка завжди попереду, коли мова йде про мобільні технології, але рідко буває першою, якщо справа стосується стільникового зв'язку. Наприклад, підтримка LTE з'явилася на смартфонах Apple тільки з виходом iPhone 5. Цілком імовірно, що компанія вичікує, коли технологія дозріє.

На поточний момент відомо, що новий чіп Intel 8161 виготовляється з використанням 10-нм техпроцесу. Очікується, що перші смартфони з підтримкою 5G будуть представлені на виставці MWC 2019, яка традиційно пройде в Барселоні в лютому наступного року.

Як повідомляв УНІАН, компанія Apple 30 жовтня представила нові планшети iPad Pro, новий ноутбук MacBook Air і новий ПК Mac mini.