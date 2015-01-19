ЗМІ: Apple планує випустити iPad із майже 13-дюймовим екраном і стилусом

Компанія Apple випустить модель iPad з екраном 12,9 дюйма зі стилусом у другому кварталі 2015 року. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє аналітик компанії KGI Securities Мін-Чі Куо, відомий точністю своїх прогнозів, передає ТСН.ua.

Згідно з даними, отриманими Куо з патентів Apple та власних джерел, у 2015 році компанія дійсно запустить у продаж просунуту версію iPad зі збільшеним екраном, розроблену переважно для створення контенту, а не для його споживання.

За словами Куо, для цієї моделі корпорація Тіма Кука відмовиться від переконань Стіва Джобса про те, що кращий стилус - це людський палець.

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"Враховуючи, що він більш точний, ніж палець, стилус в багатьох випадках може бути зручнішим, ніж комбінація миші та клавіатури. Тому ми впевнені, що стилус Apple поліпшить користувальницький досвід на iPad з екраном 12,9 дюйма", - говорить аналітик KGI Securities Мін-Чі Куо.

Аналітик вважає, що Apple буде випускати стилуси обмеженими тиражами і продавати окремо від iPad Pro: у разі успіху ініціативи в наступних моделях планшета їх можуть почати включати в комплект.

Ґрунтуючись на патенти Apple, Куо припустив, що Apple випустить дві версії стилуса: спочатку базовий з можливістю малювати, торкаючись дисплея планшета, а потім у 2016 році або пізніше - більш просунутий.

Друга варіація стилусу отримає гіроскоп і акселерометр, вона зможе малювати на будь-яких поверхнях, а також створювати 3D-об'єкти в просторі.

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Аналітик вважає, що орієнтований на професіоналів iPad Pro допоможе компанії знизити негативний ефект від загальної стагнації ринку планшетів, а також дозволити розробникам створювати нові категорії програм для навчання і творчості.