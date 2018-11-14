Виявлено новий портрет Ісуса Христа (фото)

На думку дослідників, давній художник зобразив Ісуса Христа в день його хрещення.

Історики з Університету Хайфи знайшли портрет Ісуса Христа, який прикрашав стелю стародавньої хрестильні на півдні Ізраїлю.

Це одне з найдавніших його зображень і воно мало схоже на те, як зазвичай зображують Христа. Знахідку дослідники описали в статті в журналі Antiquity, передає Gazeta.ru.

Хоча червоний пігмент на стіні хрестильні в національному парку Шивта, що включає в себе руїни стародавнього міста, був виявлений ще у 1920-ті роки, якість зображення була настільки поганою, що воно досі не привертало уваги. Хрестильня належить до Південної церкви, побудованої в 350 році н. е.

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Вчені помітили, що деякі лінії утворюють очі, зовсім випадково. Далі вони вивчили стан інших ліній і зробили грубий начерк зображення, яке колись було на стіні — добре виголене обличчя молодого чоловіка з довгим носом і кучерявим волоссям.

На думку дослідників, давній художник зобразив Ісуса Христа в день його хрещення. Навколо були знайдені й інші сліди пігменту — ймовірно, там були зображені інші релігійні фігури. Зокрема, раніше тут було виявлено зображення більш дорослого Христа.

Раніше болгарські археологи знайшли руїни невідомої церкви з добре збереженими фресками, у тому числі із зображенням Ісуса Христа.