Ученые обнаружили уникальную фреску с изображением Христа (фото)

Археологи отмечают, что церковь действительно уникальна, так как имеет богатую роспись стен.

Болгарские археологи нашли руины ранее неизвестной церкви с хорошо сохранившимися фресками, в том числе с изображением Иисуса Христа.

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Находка была сделана при раскопках в средневековой крепости на территории современного города Велико-Тырново. Об этом информирует Archaeology in Bulgaria.

Фреска датирована XIII веком и относится к периоду Второго Болгарского царства, столицей которого был Тырновград. Ученые отмечают, что церковь действительно уникальна, так как имеет богатую роспись стен.

В статье указано, что очень хорошо сохранились фрески с монументальными изображениями трех людей с нимбами вокруг головы. Одна из них изображает Иисуса Христа в иконографии Пантократора, то есть Вседержителя. Кроме того, церковь примыкает к западной стене цитадели и соседствует с башней.

Археологи считают, что найденные фрески значительно превосходят по качеству и художественной ценности те, которые были найдены в других церквях крепости.