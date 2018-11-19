Хліб часів Голодомору знайшли в документах НКВС (фото, відео)

Науковці знайшли хліб часів Голодомору у документах НКВС.

Несподівана знахідка в Центральному державному архіві - хліб часів Голодомору. Кілька шматочків загубилися у папці з кримінальною справою.

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Науковці переглядали тисячі документів 30-х років і раптом натрапили на записки киянина, хліб і протокол допиту.

Шматочки зберігалися в архівній кримінальній справі людини, котра пережила Голодомор 1932-1933 років у місті Києві й заповіла їх "для повчання" майбутнім поколінням. Йдеться про Олексія Сорокіна.

Як повідомляв УНІАН, штат Орегон став 19-м штатом США, який визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.