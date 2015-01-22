Apple заборонила продаж своєї продукції в Криму

Apple розіслала своїм партнерам лист про припинення роботи в Криму з 1 лютого у зв'язку з новими санкціями США щодо півострова, передає ZN.UA. З цього моменту партнерам Apple забороняється продавати продукцію компанії в Криму та надавати послуги, що стосуються її техніки.

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Відповідне повідомлення опубліковав в "Твіттер" провідний аналітик Mobile Research Group Ельдар Муртазін. Справжність листа Apple підтвердив представник одного з російських ритейлерів. У самій компанії інформацію не прокоментували.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Apple припиниласпівпрацю зі своїми розробниками програмного забезпечення в Криму. Заблокувала доступ до порталу для програмістів developer.apple.com і вимагала припинити використання власного програмного забезпечення і знищити всі матеріали, які використовувалися в роботі.