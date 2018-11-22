На Харківщині археологи знайшли підземне місто (відео)

Це підземелля було вирите три з половиною століття тому, кажуть дослідники.

Підземний хід посеред однієї з центральних вулиць виявили на Харківщині. До місцевих краєзнавців звернулися містяни, які виявили яму в асфальті. Історики почали розкопки і виявили підземелля, яке датують XVII століттям.

На що натрапили пошуковці – розповів 5 канал.

Уламки посуду та майже цілий глечик знайдені у середмісті Змієва у підземному ході, який виявили працівники міського відділу освіти.

"Звернулися до нас з приводу того, що є провал, в який кудись йде вода, і при засипці землі вона теж кудись зникає. І ми зі Зміївським краєзнавчим музеєм вирішили зробити шурф", – каже начальник відділу культури Зміївської райдержадміністрації Олег Бідулін.

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Це підземелля було вирите три з половиною століття тому. Поки що археологи мають доступ на глибину три метри та можуть обстежити семиметровий простір.

Стіни ходу глиняні, не укріплені ані цеглою, ані деревом. Тож здійснювати тут розкопки небезпечно. Тому дослідники вирішили зайти через центральний хід. Де він розташований, керівник археологічних робіт Михайло Саяний демонструє за допомогою рамки, якою шукають порожнини.

Під центром Змієва розташоване справжнє підземне місто з розгалуженими ходами та кімнатами, каже дослідник. Пов'язує їх із двома фортецями, які існували в ХІ та ХVII століттях на території сучасного міста. За історичними даними, використовувалися вони як схованки під час набігів. Місцеві про ці ходи знали.

"У дитинстві пробували туди ходити, один в сторону туди кручі, інший в сторону універмагу. Десь метрів 30-40 пройшли так. Спочатку вони були цегляні, потім дерев'яні, з дерева були зроблені зруби", – пригадує мешканець Змієва Олександр Віргун.

Виявлені порожнини за радянських часів досліджувати не дозволяли. Найчастіше їх просто заливали бетоном. Нині ж у місті мріють зробити з них туристичну пам'ятку. А поки що ходи законсервують, до початку нового археологічного сезону навесні.