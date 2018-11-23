Вчені знайшли воду в атмосфері однієї з екзопланет, до неї 179 світлових років

Отримані зображення підтверджують наявність води в атмосфері екзопланети і відсутність метану.

Завдяки технологіям Обсерваторії Кека вдалося виявити воду в атмосфері планети зірки HR 8799 в сузір'ї Пегаса.

Сама зірка HR 8799 - зірка головної послідовності віком до 30 мільйонів років, пише Naked Science. У 2008 році астрономи оголосили про спостереженні за трьома екзопланетами навколо цієї зірки - HR 8799b, c і d - за допомогою телескопів Keck і Gemini, а в 2010 році вони заявили про відкриття четвертої планети - HR 8799e.

Нові спостереження відносяться до HR 8799c - це молода велетенська газова планета, у сім разів перевищує масу Юпітера, яка кожні 200 років робить оберт навколо своєї зірки. Отримані зображення підтверджують наявність води в її атмосфері і відсутність метану. Результати опубліковані в Astronomical Journal, провідний автор дослідження - доцент Університету штату Огайо Цзі Ван.

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Відкриття вдалося зробити завдяки використанню двох технологій телескопа Обсерваторії Кека. Це адаптивна оптика, яка протидіє розмитим ефектам атмосфери Землі, і спектрометр на телескопі Кек 2, що називається спектрофотометром Cryogenic Echelle з ближнім інфрачервоним випромінюванням (NIRSPEC) - спектрометром високої роздільної здатності, який працює в інфрачервоному L-діапазоні (тип інфрачервоного світла з довжиною хвилі близько 3,5 мікрометра).

Об'єднавши спектрографію L-діапазону з адаптивною оптикою, вченим вдалося подолати труднощі спостереження за планетою, зумівши зробити найбільш точні вимірювання планети і підтвердивши наявність води й відсутність метану.

"Прямо зараз, завдяки обсерваторії, ми можемо дізнатися про фізику і динаміку цих гігантських планет, які зовсім не схожі на планети Сонячної системи. Наприклад, тепер ми впевнені у відсутності метану на цій планеті", - говорить Ван.

Команда вчених вже працює над наступним новітнім інструментом в Обсерваторії Кека, який називається KPIC (Keck Planet Imager і Characterizer). KPIC також буде використовувати адаптивну оптику і спектроскопію, проте з його допомогою астрономи зможуть вивчати планети, світло яких ще слабше і які знаходяться набагато ближче до їх зірки, ніж HR 8799c. Така технологія, здатна зняти цю планету, буде використовуватися і на наступних телескопах.

Раніше повідомлялося, що астрономи отримали безпрецедентні дані про склад планети HR 8799c - газового гіганта приблизно в сім разів масивнішого за Юпітер, що робить повний оберт навколо своєї зірки кожні 200 років. Команда застосувала передові технології в Обсерваторії Кека на Мауна-Кеа на Гаваях, щоб підтвердити існування води в атмосфері планети і відсутність метану.