Астрономи вперше отримали прямий знімок екзопланетної системи

Команда дослідників отримала безпрецедентні знімки багатопланетної системи HR 8799, що складається з чотирьох планет.

Астрономи отримали безпрецедентні дані про склад планети HR 8799c - газового гіганта приблизно в сім разів масивнішого за Юпітер, що робить повний оборот навколо своєї зірки кожні 200 років.

Дослідження опубліковане в журналі Astronomical Journal, пише Naked Science. Команда застосувала передові технології в Обсерваторії Кека на Мауна-Кеа на Гаваях, щоб підтвердити існування води в атмосфері планети і відсутність метану.

Тоді як інші дослідники вже проводили подібні аналізи цієї планети, нові, більш точні дані демонструють всю міць спільної роботи спектроскопії високої роздільної здатності і техніки адаптивної оптики, що коректує ефект розмиття земної атмосфери.

Робити знімки екзопланет, що обертаються навколо зірок, - завдання не з легких. Світло, що йде від зірки, затьмарює планети, через що їх дуже складно побачити. На даний момент безпосередньо зняли більше дюжини екзопланет, включаючи HR 8799c і трьох її сусідів. Більш того, HR 8799 - єдина багатопланетна система, чиї планети вдалося зняти напряму, не рахуючи Сонячну систему.

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Після отримання знімка астрономи можуть застосовувати спектрометри для того, щоб розбити світло планети, як призма перетворює сонячне світло у веселку. Так вони можуть виявити "відбитки" хімічних речовин в атмосфері. На сьогодні цю стратегію застосовували для вивчення атмосфер декількох газових гігантів.

Надалі вчені планують проводити цю процедуру для планет меншого розміру, що знаходяться ближче до своїх зірок (чим ближче планета до своєї зірки і чим менше розмір, тим складніше її побачити).

Мета досліджень - пошук хімічних елементів в атмосферах землеподібних планет, що обертаються в зоні населеності навколо своїх зірок. Це можуть бути і біосигнатури на зразок води, кисню й метану, які потенційно здатні вказувати на наявність на планеті життя.

Раніше УНІАН повідомляв, що "мисливець за планетами" TESS передав на Землю свій перший знімок. Космічний апарат Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) сфотографував яскраву зірку R Doradus одній зі своїх камер.