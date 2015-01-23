Австралійські лікарі представили тест, який пророкує смерть пацієнта протягом 30 діб
Медики вважають, що впровадження такого обстеження дозволить уникнути даремних витрат на лікування.
Австралійські лікарі представили тест, що дозволяє визначити, чи помруть літні пацієнти протягом 30 діб після надходження до лікарні. На думку фахівців, цей тест дасть їм шанс спокійно з'їздити додому і попрощатися з близькими. Крім того, запровадження такого обстеження дозволить уникнути даремних витрат на лікування. Проект представлено в журналі Supportive & Palliative Care, а коротко про нього повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Telegraph.
Лікарі вивчили 112 спеціальних досліджень і визначили, які саме тести та питання найкращим чином прогнозують неминучу смерть. Всього вони врахували 29 індикаторів (вік, стан здоров'я, стадія розвитку захворювання, досвід попередніх надходжень по "швидкій" і т.п.). Підсумковий тест показує шанси померти в найближчі 30 днів (у відсотках).
«Спроби відвернути неминучу смерть призводять до надмірних витрат у сфері охорони здоров'я. Найчастіше лікарі вдаються до дорогих і агресивних видів терапії, що не впливає на результат хвороби, знижує якість життя пацієнта і в разі провалу викликає фрустрацію у медичних працівників», - заявила провідний автор дослідження Магнолія Кардона-Моррел (Magnolia Cardona-Morrel) з австралійського Університету Нового Південного Уельсу.
Читайте такожАктивне Сонце звинуватили в ранній смерті людей
На думку вчених, новий тест допоможе лікарям і медсестрам, на яких родичі пацієнтів чинять тиск, вимагаючи підтримувати життєдіяльність хворих будь-якою ціною. Крім того, він фактично дозволить невиліковно хворим вибирати між лікарнею і будинком.
Представники громадських організацій, з якими зв'язалися журналісти британського видання, хоч і схвалили тест, але відзначили, що одного об'єктивного рішення явно недостатньо для правильного догляду за смертельно хворими пацієнтами. Необхідне також підвищення якості психологічної підготовки та здатності співчувати у лікарів і медсестер, вважають вони. Однак питання етичності такого тесту авторами The Telegraph не піднімався.