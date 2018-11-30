Samsung відмовиться від роз'єму для навушників у смартфонах

Незабаром ми зможемо побачити запуск першого телефона Samsung з аудіороз'ємом USB Type-C.

Модель Samsung Galaxy A8s може стати першим телефоном бренду без 3,5-мм роз'єму для навушників. Це рішення було прийнято Samsung, щоб зробити гаджет тоншим, повідомляє 91mobile з посиланням на джерела в Китаї.

Читайте такожГнучкі смартфоні і найдосконаліший телефон у світі: топ-5 гаджетів 2018 року

Журналісти відзначають, що компанія Samsung "застрягла" з 3,5-мм аудіороз'ємом, оскільки її конкуренти, такі як Apple, OnePlus і Huawei, відмовилися від нього на користь патентованих технологій або тонших смартфонів. Тим не менш, це може змінитися з виходом моделі Galaxy A8s, пише «Новое время».

Таким чином, незабаром ми зможемо побачити запуск першого телефона Samsung з аудіороз'ємом USB Type-C. Якщо Galaxy A8s дійсно втратить традиційний роз'єм для навушників, це може означати, що ми незабаром побачимо аналогічну установку для флагманських моделей Galaxy S і Galaxy N.

При цьому наголошується, що в наступному флагмані Galaxy S10 корейська компанія збирається зберегти роз'єм 3,5 мм, а ось в осінньому фаблеті Galaxy Note 10 популярного роз'єму вже не буде.

Згідно з попереднім витоками, новинку оснастять 6.39-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ і з отвором для фронтальної камери. Samsung Galaxy A8s буде побудований на восьмиядерному процесорі Snapdragon 710. Смартфон також отримає потрійну основну камеру, 24-мегапіксельну фронтальну, 6 ГБ оперативної пам'яті і акумулятор на 3400 мАг з портом для заряджання USB-C.

Нагадаємо, це також може бути перший смартфон Samsung, який буде оснащений підекранним дактилоскопічним датчиком і круглим вирізом під фронтальну камеру. Анонс новинки очікується в грудні.