З космодрому Байконур запустили корабель "Союз" з екіпажем МКС (фоторепортаж)
14:18, 03 грудня 2018Наука та IT
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Запуск відбувся 3 грудня о 13:31 за київським часом.
Ракета-носій "Союз-ФГ" з транспортним пілотованим кораблем "Союз МС-11" і новим екіпажем МКС стартувала з космодрому Байконур у Казахстані.
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Запуск відбувся 3 грудня о 13:31 за київським часом.
На борту "Союзу" на орбіту піднялися росіянин Олег Кононенко, Давид Сан-Жак (Канада) і Енн Шарлотт Макклейн (США). Вони повинні провести на Міжнародній космічній станції 194 дні.
Так, до МКС стартував перший після аварії ракети "Союз-ФГ" космічний корабель "Союз МС-11".
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