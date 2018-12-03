З космодрому Байконур запустили корабель "Союз" з екіпажем МКС (фоторепортаж)

Запуск відбувся 3 грудня о 13:31 за київським часом.

Ракета-носій "Союз-ФГ" з транспортним пілотованим кораблем "Союз МС-11" і новим екіпажем МКС стартувала з космодрому Байконур у Казахстані.

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Запуск відбувся 3 грудня о 13:31 за київським часом.

На борту "Союзу" на орбіту піднялися росіянин Олег Кононенко, Давид Сан-Жак (Канада) і Енн Шарлотт Макклейн (США). Вони повинні провести на Міжнародній космічній станції 194 дні.

Так, до МКС стартував перший після аварії ракети "Союз-ФГ" космічний корабель "Союз МС-11".