На МКС вирушила нова експедиція (трансляція)

Старт з космодрому Байконур у Казахстані заплановано на 13:31.

Ракета-носій "Союз-ФГ" з пілотованим кораблем "Союз МС-11" стартувала з першого стартового майданчика Байконура.

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Старт з космодрому Байконур у Казахстані - 13:31. Стиковка корабля з МКС намічена на той же день на 19:36.

На борту "Союзу" на орбіту піднімуться росіянин Олег Кононенко, Давид Сан-Жак (Канада) й Енн Шарлотт Макклейн (США).

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня ракета «Союз-ФГ» не змогла вивести на орбіту космічний корабель «Союз МС-10» з новим екіпажем МКС. Екіпажу вдалося евакуюватися в рятувальній капсулі. Причиною аварії назвали нештатну роботу датчика поділу першого й другого щаблів.