Стало відомо, коли Microsoft може представити розкладний смартфон

Новинка може бути представлена у другій половині 2019 року, проте компанія поки не коментує чутки про розробку.

Американська технологічна компанія Microsoft може представити гнучкий смартфон Andromeda (попередня назва) з двома екранами і підтримкою LTE в 2019 році.

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Як повідомляє GeekWire, в звичайному стані пристрій буде виглядати як планшет, в складеному - як звичайний смартфон. Новинка може бути представлена у другій половині 2019 року, проте компанія поки не коментує чутки про розробку, передає kommersant.

Відразу кілька технологічних компаній анонсували або вже показали розкладні смартфони. На початку листопада китайська Rouyu Technology представила перший у світі гнучкий смартфон FlexPai. У розгорнутому вигляді дисплей FlexPai має діагональ 7,8 дюйма, в складеному вигляді - близько 4 дюймів. Смартфон буде мати LCD - або AMOLED-екран.

У тому ж місяці на заході для розробників Samsung Developer Conference (SDC-2018) південнокорейська компанія презентувала прототип смартфона (попередні назви - Galaxy F і Galaxy X) з гнучким дисплеєм Infinity Flex, діагональ якого в розгорнутому вигляді дорівнює 7,3 дюйма.

Наприкінці минулого тижня стало відомо, що японська компанія Sony запатентувала технологію виробництва гнучких прозорих смартфонів. Пристрій оснащений двома дисплеями: один з них має світловипромінюючі елементи та пропускає світло в обидві сторони, а другий - створює ілюзію прозорості шляхом уловлювання світла і його відображення.

На виставці мобільних пристроїв в Барселоні наступного року китайська Oppo може показати свій перший складаний смартфон. Про це заявив менеджер з продуктів компанії Чак Ван.

Схожі розробки ведуть також Huawei і Lenovo. Між тим аналітики компанії CCS Insight поки не бачать перспектив для таких пристроїв серед пересічних користувачів - принаймні до 2022 року. Експерти передрікають низький попит на такі смартфони через їхню дорожнечу і обмежену кількість ринків збуту.