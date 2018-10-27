Microsoft заявила про готовність передати Пентагону будь-які свої технології

Корпорація буде продавати американським військовим будь-які технології, яких вони потребують.

Корпорація Microsoft оголосила про те, що не відмовиться від тендеру, який був оголошений Міністерством США 10 років тому. Згідно йому, корпорація, незважаючи на критику громадськості, повинна надавати всі свої технології для військових.

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Як повідомляє The New York Times, керівник компанії Бред Сміт заявив, що компанія буде продавати американським військовим будь-які технології, яких вони потребують, передає kommersant. Він додав, що це стосується і штучного інтелекту.

«Microsoft почалася в США, має тут свою штаб-квартиру і отримувала переваги протягом довгого часу, завдяки тому, що розвивалася в цій країні», - заявив Сміт.

NYT зазначає, що Microsoft заявила про це через кілька місяців після того, як інтернет-гігант Google відмовився від подібного співробітництва з Пентагоном.