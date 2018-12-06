Мікрокомп'ютери у всьому та безсмертна людина: яким буде світ через 100 років (відео)
Реймонд Курцвейл - винахідник, футуролог, письменник і технічний директор Google в сфері машинного навчання і обробки природної мови. Він відомий своїми науковими технологічними прогнозами, частина з яких вже збулася.
Уже в 2020 році мікрокомп'ютери почнуть вбудовувати в одяг, ювелірні вироби, меблі і навіть в стіни.
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Об'єктиви фото і відеокамер можуть зменшитися до розміру голівки шпильки.
У 2029 окуляри будуть проектувати зображення прямо на сітківку людини.
До 2030 року віртуальну реальність неможливо буде відрізнити від "реального" життя за відчуттями. А вже у 2031 році 3D-принтери почнуть використовуватися для друку людських органів.
В 2033 році більшість автомобілів стануть самокерованими.
До 2040-х років штучний інтелект перевершить людський за більшістю критеріїв. Нанотехнології будуть здатні створювати їжу і будь-які об'єкти фізичного світу майже "з повітря".
До 2045 року запити в пошукові системи можна буде надсилати силою думки.
Також в цей період може з'явитися перша безсмертна людина. Армія нанороботів зможе доповнювати імунну систему в знищенні хвороб.
З 2079 по 2099 рік технічний прогрес досягне рівня, недоступного для розуміння сьогодні.
Такий прогноз американського футуролога Реймонда Курцвейла.
В такі прогнози часом важко повірити. Однак, якщо взяти до уваги величезні темпи розвитку суспільства, стає зрозумілим, що в недалекому майбутньому і таке можливо. Поки нам залишається тільки спостерігати.