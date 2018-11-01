Доставкою пошти у Норвегії почнуть займатися роботи (відео)

Робот-листоноша нагадує ящик на колесах, який пересувається зі швидкістю 6 км/год і потенційно може доставляти пошту по 100 адресами в день.

Норвезька поштова служба Posten домовилася про партнерство з американською фірмою Mobility в сфері робототехніки.

Роботи рухаються зі швидкістю 6 км/год і дотавляют кореспонденцію до дверей будинку, пише "Новое время" з посиланням на CNET.

Як повідомляється, Posten обіцяє "економію коштів і компенсацію втрат", а також планує "різко зменшити обсяги пошти".

Читайте такожУ Японії триває Всесвітній з'їзд роботів (фоторепортаж, відео)

Робот-листоноша нагадує ящик на колесах, який пересувається зі швидкістю 6 км/год і потенційно може доставляти пошту по 100 адресами в день.

Перед тим, як під'їхати до будинку, робот відправить одержувачу повідомлення через спеціальний додаток. У ньому буде код, який відкриває відсік з поштою або посилкою. Як тільки робот доставить всю пошту, він повернеться до найближчого поштового відділення, щоб зарядити батареї і дочекатися, поки в нього завантажать нову порцію поштових відправлень.

"Наші роботи дозволять Пошті Норвегії компенсувати втрату доходів, пов'язану з різким зменшенням обсягів пошти. Більш того, можна буде заробити на доставці бандеролей і посилок", - вважають представники Mobility.