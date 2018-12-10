Заборонені російські соцмережі увійшли до ТОП-10 найвідвідуваніших сайтів в Україні
Заборонені до відвідування в Україні сайти "ВКонтакте", "Яндекс" і "Однокласники" за підсумками листопада 2018 року продовжують входити в першу десятку найвідвідуваніших в нашій країні.
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Про це свідчать результати дослідження інтернет-аудиторії, яке провела Інтернет Асоціація України.
Так, на першому місці в рейтингу найвідвідуваніших доменів опинився Google. Також до першої п'ятірки увійшли сайти Youtube, Facebook, Ukr.Net та "ВКонтакте".
Середньоденна частка аудиторії за місяць сайту Google становила 66%, а місячний охоплення аудиторії – 86%. Для "ВКонтакте" ці показники сктановили 14% і 32% відповідно.
У другій п'ятірці рейтингу опинилися сайти OLX, "ПриватБанк", "Яндекс", "Однокласники" і "Синоптик". При цьому, соціальна мережа "Однокласники" стала вище в рейтингу на одну позицію зі середньоденний часткою аудиторії за місяць 10% і місячним охопленням аудиторії – 18%.
Як повідомляв УНІАН, у серпні заблокована в Україні російська соціальна мережа "ВКонтакте" опинилася на четвертому місці за відвідуваністю українцями, а у вересні та жовтні - на п'ятому.