Заборонені російські соцмережі увійшли до ТОП-10 найвідвідуваніших сайтів в Україні

"ВКонтакте", "Яндекс" і "Однокласники" залишаються в першій десятці найвідвідуваніших українцями сайтів.

Заборонені до відвідування в Україні сайти "ВКонтакте", "Яндекс" і "Однокласники" за підсумками листопада 2018 року продовжують входити в першу десятку найвідвідуваніших в нашій країні.

Читайте такожХакери викрали дані 257 тисяч акаунтів Facebook, потерпіли українські користувачі – BBC

Про це свідчать результати дослідження інтернет-аудиторії, яке провела Інтернет Асоціація України.

Так, на першому місці в рейтингу найвідвідуваніших доменів опинився Google. Також до першої п'ятірки увійшли сайти Youtube, Facebook, Ukr.Net та "ВКонтакте".

Середньоденна частка аудиторії за місяць сайту Google становила 66%, а місячний охоплення аудиторії – 86%. Для "ВКонтакте" ці показники сктановили 14% і 32% відповідно.

У другій п'ятірці рейтингу опинилися сайти OLX, "ПриватБанк", "Яндекс", "Однокласники" і "Синоптик". При цьому, соціальна мережа "Однокласники" стала вище в рейтингу на одну позицію зі середньоденний часткою аудиторії за місяць 10% і місячним охопленням аудиторії – 18%.

Як повідомляв УНІАН, у серпні заблокована в Україні російська соціальна мережа "ВКонтакте" опинилася на четвертому місці за відвідуваністю українцями, а у вересні та жовтні - на п'ятому.