"ВКонтакте" залишається в першій п'ятірці найбільш відвідуваних сайтів в Україні

Також у першій десятці опинилися й інші заборонені до відвідування в Україні сайти - "Яндекс" і "Одноклассники".

Заблокована соцмережа «ВКонтакте» за підсумками жовтня 2018 року продовжує входити до першої п'ятірки найбільш відвідуваних сайтів з місячним охопленням аудиторії 31%.

Про це свідчать результати дослідження інтернет-аудиторії, які провела Інтернет Асоціація України.

Читайте такожТри заборонених російських сайти потрапили до рейтингу найпопулярніших в Україні

Так, на першому місці в рейтингу найбільш відвідуваних доменів виявився Google. Також до першої п'ятірки увійшли сайти Youtube, Facebook, Ukr.Net і «Вконтакте».

Середньоденна частка аудиторії за місяць сайту Google становила 66%, а місячне охоплення аудиторії - 84%. Для «ВКонтакте» ці показники становили 14% і 31% відповідно.

У другій п'ятірці рейтингу - сайти OLX, «ПриватБанк», «Яндекс», Instagram, «Одноклассники», і «Синоптик».

Як повідомляв УНІАН, у серпні заблокована в Україні російська соціальна мережа «Вконтакте» виявилася на четвертому місці за відвідуваністю українцями, а у вересні - на п'ятому.

15 травня минулого року президент України Петро Порошенко підписав указ про продовження на рік санкцій проти Росії, згідно з яким в Україні заблоковано доступ до російських соціальних мереж «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсів Yandex, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту «1С». Доступ до російських соціальних мереж обмежено у зв'язку з блокуванням всіх ресурсів сервісу Mail.Ru Group. Під дію санкцій підпадають сайти антивірусних компаній «Лабораторія Касперського» і DrWeb.

За оцінками очільника Інтернет Асоціації України Олександра Федієнка, використання українцями сумнівних безкоштовних VPN-програм (Virtual Private Network - віртуальна приватна мережа), які дозволяють користувачам обходити блокування санкційних російських сайтів і соціальних мереж, загрожує кібербезпеці країни.

Довідка УНІАН. Інтернет асоціація України (ІнАУ) - професійне об'єднання учасників ринку телекомунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій, об'єднує понад 170 підприємств. Діяльність ІнАУ спрямована на захист інтересів її членів, проведення експертно-аналітичної роботи в частині розробки і коригування законодавчої і нормативної бази України тощо.