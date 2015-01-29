В Росії випустили клон iPhone 6 (фото) - ЗМІ

Російська компанія «Алкотел» випустила смартфон teXet iX-maxi, що своїм дизайном нагадує Apple iPhone 6. Інформацію про нову модель розміщено на сайті компанії, передає Lenta.ru.

Нова модель має округлені кути, пластикові вставки на задній поверхні та навіть камеру, яка виступає з корпусу. Принаймні, на фотографіях модель виглядає як відомий американський смартфон.

Функціонально смартфон є набагато слабкішим. У ньому використовується екран такого ж розміру, як у iPhone 6 - 4,7 дюйма, але з роздільною здатністю всього 960 на 540 точок. Він має 8-мегапіксельну основну камеру і 2-мегапіксельну - фронтальну. Використовується 1,3-гігагерцовий чотирьохядерний процесор MT6582 компанії MediaTek, він має середню продуктивність.

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Модель оснащена 1-гігабайтною оперативною пам'яттю і 8-гігабайтною внутрішньою. Можливість розширення простору за рахунок флеш-карт не заявлена. Підтримується передача даних в мережах 3G. Апарат працює під управлінням операційної системи Android 4.4.

Отримана модель в цілому близька за розмірами та масою до iPhone 6: 138 на 67 на 7 міліметрів при вазі в 127 грамів замість 138 на 67 на 6,9 міліметра і 129 грамах у американського апарату. Однак iX-maxi не настільки функціональний і продуктивний - мабуть, призначений для середнього цінового діапазону, який є традиційним для teXet моделей.

Ціна й дата початку продажів моделі на даний момент невідомі.