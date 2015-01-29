Вперше за 4 роки Apple і Samsung зрівнялися в продажі смартфонів

Стрімке зростання продажів iPhone і чергове ослаблення позицій Samsung в четвертому кварталі 2014 року призвели до того, що корейський і американський гіганти вперше за кілька років зрівнялися у продажу смартфонів.

Як повідомляє ТСН.ua із посиланням на Mac Rumors, за даними агентства Strategy Analytics, в останньому кварталі 2014 року Apple і Samsung продали приблизно по 75 мільйонів смартфонів. Таким чином, в штучному вираженні частки ринку корейського і американського гігантів зрівнялися і становили близько 20% у кожного.

Як зазначає видання, за останній квартал в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року корейський виробник втратив 27 відсотків чистого прибутку, що становить 4,9 мільярда доларів.

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Крім того, Samsung вперше за три роки оголосила про падіння річного прибутку. Але ситуацію поки важко назвати катастрофою: прибуток корейської компанії продовжує залишатися величезним - 23 мільярди доларів за 2014 рік.

З іншого боку, при майже однакового продажу смартфонів в штуках, Samsung в це число входять і бюджетні моделі, тоді як у Apple більший упор йде на топові пристрої верхніх цінових категорій, включаючи iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6 та iPhone 6 Plus.

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На думку аналітиків, провести найуспішніший квартал в історії всіх компаній світу Apple допомогла правильна ставка на збільшення екрану iPhone.

Як повідомлялося раніше, Apple отримала рекордний дохід в історії бізнесу, обігнавши навіть Shell. Як випливає зі звіту, за три місяці компанія заробила 74,6 млрд доларів.