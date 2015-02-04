У США розробили додаток, який мотивує студентів відключати смартфони на лекціях

Студентам Університету штату Пенсильванія запропонували знижки та бонуси при покупках за відмову від користування мобільним телефоном на території двох навчальних кампусів. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Onward State. Розробниками додатку для смартфонів Pocket Pointsthat виступили самі учні.

Щоб почати отримувати бали, які потім можна обміняти на знижки, студентам потрібно відкрити програму на території навчального закладу, а потім заблокувати телефон. Доки пристрій буде вимкнено, його власник отримуватиме бали. В середньому, один бал нараховується за 20 хвилин роботи програми. Відзначається, що чим більше осіб одночасно користуються Pocket Pointsthat, тим швидше заробляються бали.

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Накопичені бали можна обміняти на знижки в місцевих кав'ярнях, книгарнях та інших закладах. Одна з розробників - другокурсниця Емілі Тернер (Emily Turner) - зазначила, що найближчим часом список партнерів програми істотно розшириться. Вона зазначила, що Pocket Pointsthat вже встановили на свої смартфони близько тисячі осіб.