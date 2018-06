За допомогою смартфонів уже вираховують імовірність авіакатастрофи

Лондонська компанія Vanilla Pixel розробила додаток, який передбачає можливість авіакатастрофи.

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на телеканал CNN.

Додаток Am I Going Down? аналізує справжню статистику польотів, щоб спрогнозувати можливість падіння літака, на якому летить користувач. У якості джерел даних про маршрути виступає женевське Бюро обліку авіакатастроф, Національна рада з безпеки транспорту США і Міжнародна організація цивільної авіації ООН.

Читайте також14 найбільш очікуваних технологій і гаджетів 2015 рокуРозробник програми Нік Джонс заявив, що Am I Going Down? спеціально створений для тих, хто боїться польотів. «Представляючи програми, я хотів показати, що ризик виникнення авіакатастроф дуже малий», - заявив Джонс. За словами Джонса, якщо пасажир буде літати щодня протягом наступних 11 тисяч років, шанс того, що він хоча б одного разу потрапить в авіакатастрофу, дуже малий.

На сьогоднішній день за допомогою програми користувачі оцінили безпеку 10 мільйонів маршрутів.