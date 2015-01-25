За допомогою смартфонів уже вираховують імовірність авіакатастрофи
На сьогоднішній день за допомогою програми користувачі оцінили безпеку 10 мільйонів маршрутів.
Лондонська компанія Vanilla Pixel розробила додаток, який передбачає можливість авіакатастрофи.
Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на телеканал CNN.
Додаток Am I Going Down? аналізує справжню статистику польотів, щоб спрогнозувати можливість падіння літака, на якому летить користувач. У якості джерел даних про маршрути виступає женевське Бюро обліку авіакатастроф, Національна рада з безпеки транспорту США і Міжнародна організація цивільної авіації ООН.
Читайте також14 найбільш очікуваних технологій і гаджетів 2015 рокуРозробник програми Нік Джонс заявив, що Am I Going Down? спеціально створений для тих, хто боїться польотів. «Представляючи програми, я хотів показати, що ризик виникнення авіакатастроф дуже малий», - заявив Джонс. За словами Джонса, якщо пасажир буде літати щодня протягом наступних 11 тисяч років, шанс того, що він хоча б одного разу потрапить в авіакатастрофу, дуже малий.
На сьогоднішній день за допомогою програми користувачі оцінили безпеку 10 мільйонів маршрутів.