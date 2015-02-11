Apple підтвердила своє звання найдорожчої компанії світу
Apple стала першою американською компанією, чия капіталізація на закритті торгів перевищила 700 мільярдів доларів, і тим самим підтвердила своє звання найдорожчої компанії світу.
Про це свідчать дані біржі Nasdaq.
На закритті торгів у вівторок, 10 лютого, вартість акцій Apple склала 122,02 долара. Це дозволяє оцінити ринкову капіталізацію 710,7 мільярда доларів. Досі жодній публічній компанії США не вдавалося пробити позначку в 700 мільярдів доларів капіталізації, пише Lenta.ru.
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Нинішня оцінка бізнесу Apple приблизно вдвічі випереджає Google, у 8 разів - mcdonald's і в 24 рази - Twitter. Найближчий переслідувач серед найдорожчих компаній США - нафтовий гігант Exxon Mobil - оцінюється в 384 мільярда доларів.
З моменту первинного публічного розміщення акцій Apple на біржі в грудні 1980 року ринкова вартість компанії зросла більш ніж на 50 600 відсотків.
Раніше Apple відзвітувала про рекордний прибуток у 18 мільярдів доларів за квартал, який завершився в кінці грудня 2014 року. Компанії вдалося реалізувати за три місяці близько 74,5 мільйона iPhone.