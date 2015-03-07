NASA випробує прилад для дослідження атмосфер інших планет

Прилад збираються запустити в космос, щоб досліджувати газові оболонки сусідніх планет і з'ясувати, чи де-небудь ще є органічне життя.

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Випробовувати на міцність апарат PAMSS будуть вже завтра. Прилад запустять на висоту 32 кілометри від поверхні Землі і подивляться, чи витримає він космічні перевантаження, повідомляє Росбалт.

За даними агентства informing.ru пристрій вагою близько 10 кілограм, має вловлювати концентрацію газів навіть в нещільних шарах атмосфери. Вчені планують скористатися приладом насамперед для того, щоб дізнатися, як атмосфера Венери перетворилася на гігантський парник.

Відзначається, що NASA вже давно шукає спосіб достовірного вимірювання хімічного складу газів на інших планетах. Досі космічному агентству цього не вдавалося.