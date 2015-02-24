NASA показало відео заходу на Марсі

NASA показало відео марсіанського заходу. Воно складене з фотографій, знятих роботом Opportunity, повідомляє американське космічне агентство у своєму Twitter, передає Лента.ру.

Марсіанський ровер NASA Opportunity запущений до Червоної планеті 7 липня 2003 року за допомогою ракети-носія Delta II з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Це другий марсохід, запущений НАСА в рамках програми Mars Exploration Rover. Його управлінням займається Лабораторія реактивного руху в Пасадені. Основним успіхом місії вважається виявлення на Марсі прісної води.

Читайте такожУ NASA показали підводний човен, який зануриться у води Титана в 2040 році (відео)

З більш ніж 40 зондів, які відлетіли до Марса, менш ніж половині вдалося успішно завершити свої місії. На даний час на поверхні Марса функціонують два марсоходи: Curiosity та Opportunity.

Обидва марсохода належать НАСА. Крім того, атмосферу Червоної планети досліджує індійський зонд Mangalyaan, а також американський MAVEN, майже одночасно досягли Марса в кінці вересня 2014 року.