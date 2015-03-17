Apple запустить власний сервіс інтернет-телебачення - ЗМІ

Найбільший у світі виробник смартфонів Apple готує до запуску восени власний сервіс інтернет-телебачення, повідомила газета The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на власні джерела. У кабельний пакет за 30-40 доларів на місяць увійдуть 25 найбільших телеканалів США, передає Lenta.ru.

Оголошений минулого тижня запуск телеканалу HBO на платформі Apple TV в квітні має послужити «затравкою» для повноцінного сервісу інтернет-телебачення, розповіло WSJ одне з джерел. Apple TV працює на телевізійних приставках від Apple та іншій техніці цієї компанії - iPhone, iPad. HBO домовився про запуск власного телеканалу до квітня, коли стартує новий сезон популярного серіалу «Гра престолів».

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Зараз Apple веде переговори з найбільшими американськими медіакорпораціями - Walt Disney, CBS, 21st Century Fox. За їхніми даними, ідея Apple - створити невеликий пакет з популярних кабельних телеканалів, таких як CBS, ESPN, FX, і «залишити за бортом» безліч невеликих компаній. У США популярні кабельні пакети з сотень телеканалів з абонентською платою близько 90 доларів на місяць. Apple збирається представити свій «полегшений» пакет інтернет-ТБ за 30-40 доларів на місяць у червні та запустити його у вересні.

У пакет можуть не потрапити популярні телеканали USA і Bravo через розбіжності між їхнім власником Comcast і Apple. Тривалий час Apple співпрацювала з Comcast, проте потім цей процес був згорнутий через те, що Comcast зайнялася просуванням власної телеприставки X1, яка безпосередньо конкурує з пристроєм Apple TV. Одне з джерел WSJ на американському ринку телебачення вважає, що Apple буде складно запустити повноцінний пакет інтернет-телебачення без кабельних каналів Comcast.