Apple оновила Macbook Air і Pro

Про це повідомляє Лента.ру.

Apple в зазначених моделях використовувала 1,6-гігагерцовий Intel Core i5 п'ятого покоління MacBook Air замість чіпа на 1,4 гігагерца. У MacBook Pro з Retina-дисплеєм тепер встановлюється як мінімум 2,7--гігагерцовий Intel Core i5 замість 2,4-гігагерцового і більш швидкий SSD-накопичувач. Вбудована графіка стала на покоління новішою: HD Graphics 6000 і Iris Graphics 6100 для моделей Air і Pro відповідно. Пристрої стали дещо швидшими за попередні, але їх енергоспоживання збереглося за рахунок досконалішої технології виробництва. Заявлений час автономної роботи Macbook Pro збільшився з 8 до 10 годин.

Читайте такожНазвані ціни на Apple Watch

У 13-дюймовій моделі MacBook Pro з дисплеєм Retina також встановлена сенсорна панель Force Touch, така ж як у нових Macbook, яка розрізняє різні за тривалістю натискання. Це дозволяє на ноутбуці застосовувати Force Touch (натискання із зусиллям), яке дозволяє відкрити контекстне меню, швидко відкрити карту або побачити мініатюру файла.

Всі ноутбуки працюють під управлінням операційної системи OS X Yosemite. Вони вже доступні в онлайновому магазині Apple Store.