Вісім тисяч років тому більшість жителів Європи були темношкірими - вчені
Біла шкіра, а також здатність перетравлювати коров'яче молоко, з'явилися у європейців відносно недавно, з'ясували американські антропологи.
Ще вісім тисяч років тому більшість жителів Європи була темношкірою, передає Lenta.ru.
Про це повідомляє видання Science News із посиланням на доповідь, представлену на 84-й конференції Асоціації фізичної антропології США.
Вчені зайнялися генами, які пережили найбільш сильний природний відбір за останні вісім тисяч років. Порівнявши гени стародавніх і сучасних європейців (учасників проекту «1000 геномів»), Іан Метіесон (Iain Mathieson) з Гарварду визначив п'ять рекордсменів: ними виявилися гени, пов'язані з кольором шкіри та раціоном.
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Вчені знайшли три гени, що визначають білий колір шкіри, і розкрили досить складну історію його появи. Перші анатомічно сучасні люди, які прибули з Африки 40 тисяч років тому, мали темну шкіру, більш корисну в теплих широтах. Але і 8500 років тому мисливці-збирачі, які жили на території сучасної Іспанії, Люксембургу та Угорщини, усе ще були темношкірими. Генів SLC24A5 та SLC45A2, що визначають депігментацію шкіри, у них не знайшли.
Проте на півночі Європи, де сонячного світла було вкрай мало, вже 7700 років тому європейці мали не лише SLC24A5 і SLC45A2, але і третій ген (HERC2/OCA2), який пов'язаний із блакитними очима і, можливо, зі світлою шкірою та волоссям. Про це свідчать дані з семи мисливців-збирачів, кістки яких знайшли у південній Швеції (Мотала).
Остаточно світлу шкіру у Європу принесли неолітичні землероби з Близького Сходу - змішуючись із місцевими жителями, вони поширили ген SLC24A5 по Центральній і Південній Європі.
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Антропологи визначили, що, як вже було відомо, європейські мисливці-збирачі вісім тисяч років тому не могли перетравлювати коров'яче молоко. Однак були позбавлені такої здатності і мігранти неоліту: як землероби з Близького Сходу (7800 років тому), так і скотарі ямної культури (прийшли зі східних степів 4800 років тому). У них був відсутній ген толерантності до лактози LCT. Цей ген поширився по Європі лише 4300 років тому, вже у бронзовому столітті.
Доповідачі не пояснили, чому саме ці гени краще за інші проходили природний добір. Швидше за все, причина у необхідності максимально підсилити вироблення вітаміну D, вважає палеоантрополог Ніна Яблонскі (Nina Jablonski) з Університету штату Пенсильванія. Мешканці північних широт отримували занадто мало ультрафіолету (сонячних променів). У цієї проблеми знайшлося два генетичні рішення: біла шкіра, дозволяє більш ефективно поглинати ультрафіолет, і переносимість лактози, що допомагає отримувати вітамін D з молока.
На початку березня 2015 року автори доповіді опублікували в журналі Nature дані аналізу ДНК 83 давніх європейців. Населення цієї частини світу, на їхню думку, сформувалося завдяки злиттю трьох груп землеробів і мисливців-збирачів, які прибули у різний час.
Раніше УНІАН повідомляв, що, на думку вчених біологічний потенціал людини дозволяє жити до 500 років.